С серебрянной медалью чемпионата России Алина Загитова собирается приехать в Ижевск

Опубликована: Сегодня 13:21





Вчера, 24 декабря, в Челябинске завершилась программа чемпионата России по фигурному катанию.

Чемпионка мира и Европы Евгения Медведева стала двукратной чемпионкой России среди одиночниц, набрав за две программы 233,57 балла. Второй стала Алина Загитова, набравшая 221,21 балла, из Ижевска.

Агентство «Весь спорт» сообщает, что 14-летняя фигуристка собирается приехать в Ижевск на новогодние праздники и приводит ее слова:«Я очень счастлива, что стала второй на чемпионате России. Настолько счастлива, что даже описать словами не могу эту радость. Если обернуться назад, посмотреть на всю мою карьеру, то понимаю, что все было сделано не зря. Это сто процентов. Теперь надо стремиться дальше и выше. Мне повезло, что я тренируюсь в группе с Женей Медведевой. Это очень сильно подстегивает. Я могу повторять еще и еще, что Женя меня мотивирует. За эту половину сезона я очень сильно морально выросла. У меня появился соревновательный опыт. Раньше, когда я видела много зрителей в зале, то ноги начинали стрястись, не понимала, что делаю и как. А сейчас хоть и испытывала что-то подобное, но справилась с собой и все получилось. В Челябинск приехала моя мама поболеть за меня, но мы с ней не общались во время соревнований, и папе, сестре домой я не звонила. Когда идут соревнования, то предпочитаю не отвлекаться. Но скоро Новый год, и на четыре дня поеду домой, в Ижевск, чтобы отпраздновать праздник с родными».