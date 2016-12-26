Скончался певец Джордж Майкл

Опубликована: Сегодня 11:32



фото: news.rufox.ru фото: news.rufox.ru

По информации газеты, певца нашли мертвым около 13.40 в субботу.Менеджер музыканта сообщил, что у певца отказало сердце. Ему сообщили, что Джорджа Майкла нашли мертвым в постели. Когда в точности он умер, неясно, но "ничего криминального там точно не было".Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. Он приобрел известность, выступая в группе Wham!. Затем он начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе, три премии «Грэмми». Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году.