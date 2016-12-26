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Скончался певец Джордж Майкл
Опубликована: Сегодня 11:32 Накануне у себя дома скоропостижно скончался певец Джордж Майкл. Ему было 53 года. Полиция пока не установила причину смерти, но не нашла никаких подозрительных обстоятельств, сообщает Mirror.
По информации газеты, певца нашли мертвым около 13.40 в субботу.Менеджер музыканта сообщил, что у певца отказало сердце. Ему сообщили, что Джорджа Майкла нашли мертвым в постели. Когда в точности он умер, неясно, но "ничего криминального там точно не было".
Джордж Майкл родился на севере Лондона в 1963 году. Он приобрел известность, выступая в группе Wham!. Затем он начал сольную карьеру, за которую продал более 100 миллионов пластинок. Всего музыкант выпустил шесть сольных альбомов. За свою карьеру Джордж Майкл получил множество музыкальных премий, в том числе, три премии «Грэмми». Последний альбом Symphonica был выпущен в 2014 году.
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