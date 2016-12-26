Житель Удмуртии лишился в кафе части уха

Опубликована: Сегодня 12:36

фото: newsgid.net
Житель Глазова в драке лишился части уха. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, конфликт возник между двумя посетителями одного из местных кафе.

21-летний подозреваемый начал избивать 37-летнего мужчину и откусил ему часть уха. После этого молодой человек спокойно вернулся за свой столик и продолжил распивать спиртные напитки.

Потерпевшему оказали медицинскую помощь, а его оппонента доставили в отдел полиции. В отношении последнего возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ – «умышленное причинение легкого вреда здоровью».



Загрузка...
Теги
фестиваль кино Ижевск банк штраф футбол дети Новый год/Рождество выставка инвалид оружие семья Голливуд терроризм Москва погода свадьба ДТП зоопарк МВД ИжГТУ Сарапул занятость СКП недвижимость молодежь Дмитрий Медведев Александр Волков промышленность Госсовет УР бюджет Ижавто рейтинг Владимир Путин ГИБДД творчество биатлон конкурс убийство пенсия ГЖД образование ветеран транспорт праздник правительство вода Игра хоккей звезда музыка торговля лес пожар суд МЧС телевидение Балезино СМИ преступление строительство природа Глазов финансы физкультура ремонт Россия самолет видео депутат мода сельское хозяйство туризм безопасность прокуратура долг животные религия Малая Пурга ЖКХ здоровье полиция дороги выборы школа Удмуртия Можга Украина технологии траур Ува Интернет Завьялово США алкоголь медицина армия бизнес Воткинск наркотики
Все теги
Яндекс.Погода