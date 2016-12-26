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Житель Удмуртии лишился в кафе части уха
Опубликована: Сегодня 12:36 Житель Глазова в драке лишился части уха. Как сообщили в пресс-службе МВД по Удмуртской Республике, конфликт возник между двумя посетителями одного из местных кафе.
21-летний подозреваемый начал избивать 37-летнего мужчину и откусил ему часть уха. После этого молодой человек спокойно вернулся за свой столик и продолжил распивать спиртные напитки.
Потерпевшему оказали медицинскую помощь, а его оппонента доставили в отдел полиции. В отношении последнего возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ – «умышленное причинение легкого вреда здоровью».
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