Житель Удмуртии лишился в кафе части уха

Опубликована: Сегодня 12:36



фото: newsgid.net фото: newsgid.net

21-летний подозреваемый начал избивать 37-летнего мужчину и откусил ему часть уха. После этого молодой человек спокойно вернулся за свой столик и продолжил распивать спиртные напитки.Потерпевшему оказали медицинскую помощь, а его оппонента доставили в отдел полиции. В отношении последнего возбудили уголовное дело по ст. 115 УК РФ – «умышленное причинение легкого вреда здоровью».