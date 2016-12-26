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У предпринимателя в Ижевске изъяли 34 600 емкостей спиртосодержащей продукции
Опубликована: Сегодня 14:35 В Ижевске у предпринимателя изъяли 34 600 емкостей спиртосодержащей продукции объемом 0,1 литра без каких либо документов. Жидкости, опасные для жизни и здоровья граждан под марками «Вита септ», «Лосьон косметический с экстрактом Красного перца», «Лосьон косметический Боярышник», «Лосьон косметический Березовые почки», «Лосьон косметический Хлебный Люкс», «Лосьон косметический Медовый» реализовывались и хранились на оптовой базе в Ленинском районе. Документы, сопровождающие оборот данной спиртосодержащей продукции и удостоверяющие легальность ее производства и оборота, отсутствовали.
В настоящее время назначено проведение органолептического исследования, проводится доследственная проверка. В целях выявления лиц употребляющих товары данной группы в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики направлен запрос на предоставление сведений о лицах, доставленных в медицинские учреждения города с признаками острого алкогольного отравления и интоксикации.
Также полицейскими проводятся проверки объектов реализации бытовой химии и алкогольной продукции. На сегодняшний день в двух торговых точках обнаружены сопроводительные документы от имени данного индивидуального предпринимателя, подтверждающие факт сбыта вышеуказанных товарных объектов. Проверка продолжается.
Напомним, в конце ноября 2016 года сотрудниками МВД по Удмуртской Республике была проведена оперативно-профилактическая операции «Алкоголь», в ходе которой из незаконного оборота было изъято 26525 литров контрафактоного спирта, возбуждено 5 уголовных дел и 86 административных производств.
В преддверии новогодних праздников отмечается традиционный рост продаж контрафактного алкоголя, в этой связи МВД по Удмуртской Республике призывает граждан к бдительности.
Суррогат, опасный для здоровья, можно приобрести не только на оптовых рынках и сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах.
МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: проявляйте бдительность при покупке алкоголя. Помните – высока вероятность отравления алкогольной продукцией, приобретённой в местах несанкционированной торговли, через сеть «Интернет».
Если вам известны факты незаконного изготовления или реализации алкогольной продукции, сообщите по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике: 419-373, 419-474, 419-575, или по тел. 02.
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