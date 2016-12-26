У предпринимателя в Ижевске изъяли 34 600 емкостей спиртосодержащей продукции

Опубликована: Сегодня 14:35



фото: пресс-служба МВД по УР фото: пресс-служба МВД по УР

В настоящее время назначено проведение органолептического исследования, проводится доследственная проверка. В целях выявления лиц употребляющих товары данной группы в Министерство здравоохранения Удмуртской Республики направлен запрос на предоставление сведений о лицах, доставленных в медицинские учреждения города с признаками острого алкогольного отравления и интоксикации.Также полицейскими проводятся проверки объектов реализации бытовой химии и алкогольной продукции. На сегодняшний день в двух торговых точках обнаружены сопроводительные документы от имени данного индивидуального предпринимателя, подтверждающие факт сбыта вышеуказанных товарных объектов. Проверка продолжается.Напомним, в конце ноября 2016 года сотрудниками МВД по Удмуртской Республике была проведена оперативно-профилактическая операции «Алкоголь», в ходе которой из незаконного оборота было изъято 26525 литров контрафактоного спирта, возбуждено 5 уголовных дел и 86 административных производств.В преддверии новогодних праздников отмечается традиционный рост продаж контрафактного алкоголя, в этой связи МВД по Удмуртской Республике призывает граждан к бдительности.Суррогат, опасный для здоровья, можно приобрести не только на оптовых рынках и сомнительных торговых точках, но и в розничных магазинах.МВД по Удмуртской Республике обращается к гражданам: проявляйте бдительность при покупке алкоголя. Помните – высока вероятность отравления алкогольной продукцией, приобретённой в местах несанкционированной торговли, через сеть «Интернет».Если вам известны факты незаконного изготовления или реализации алкогольной продукции, сообщите по телефонам доверия МВД по Удмуртской Республике: 419-373, 419-474, 419-575, или по тел. 02.