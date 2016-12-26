Пьяного водителя «скорой помощи» и его пассажира госпитализировали после ДТП в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:33



фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УР фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УР

Водитель 1963 года рождения при объезде стоящих автомобилей, которые готовились повернуть налево, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «КамАЗом». Мужчин, сидевших в «скорой помощи», госпитализировали.