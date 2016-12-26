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Пьяного водителя «скорой помощи» и его пассажира госпитализировали после ДТП в Удмуртии
Опубликована: Сегодня 16:33 Пьяный водитель «скорой помощи» и его 30-летний пассажир получили травмы в ДТП, случившемся в Балезинском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 24 декабря в 19:15 на 1 км трассы Балезино-Сергино.
Водитель 1963 года рождения при объезде стоящих автомобилей, которые готовились повернуть налево, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «КамАЗом». Мужчин, сидевших в «скорой помощи», госпитализировали.
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