Пьяного водителя «скорой помощи» и его пассажира госпитализировали после ДТП в Удмуртии

Опубликована: Сегодня 16:33

фото: 1 отдел ГИБДД МВД по УР
Пьяный водитель «скорой помощи» и его 30-летний пассажир получили травмы в ДТП, случившемся в Балезинском районе. Как сообщает 1 отдел ГИБДД МВД по Удмуртии, авария произошла 24 декабря в 19:15 на 1 км трассы Балезино-Сергино.

Водитель 1963 года рождения при объезде стоящих автомобилей, которые готовились повернуть налево, выехал на встречную полосу движения, где столкнулся с «КамАЗом». Мужчин, сидевших в «скорой помощи», госпитализировали.



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