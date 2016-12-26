Житель Удмуртии не успел сбыть около 200 грамм синтетических наркотиков

Опубликована: Сегодня 17:38

фото: пресс-служба МВД по УР
Сотрудниками Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по Удмуртской Республике задержан подозреваемый в незаконном сбыте наркотических средств синтетического происхождения на территории Удмуртской Республики.

Подозреваемый – 28-летний житель Воткинского района, выступавший в роли «закладчика». При личном досмотре у задержанного было обнаружено и изъято несколько видов синтетических наркотических средств. В ходе проведенного обыска в квартире задержанного полицейскими обнаружены и изъяты полимерные пакеты, внутри которых находились аналогичные наркотические средства, предназначенные для дальнейшего сбыта на территории Удмуртской Республики, а также предметы, используемые для фасовки наркотических средств – упаковочный материал и электронные весы. Общий вес изъятых наркотиков составил почти 200 граммов.

В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по факту покушения на незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере. Санкция данной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до двадцати лет.



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