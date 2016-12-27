Спортивная школа Импульс получила статус школы олимпийского резерва

Опубликована: Сегодня 08:56

Спортивная велосипедная школа «Импульс» из Ижевска получила статус школы олимпийского резерва, пишет сайт «Udm-Info» со ссылкой на директора школы Алексея Блинова.

Этот статус позволит школе получать деньги из федерального бюджета. «Получить такое финансирование могут только школы со статусом олимпийского резерва», - рассказал руководитель спортшколы.

В сообщении на официальном сайте Ижевска подчеркивается, что к этому статусу учреждение стремилось более 10 лет: «Приказом министерства спорта Российской Федерацией от 16 декабря 2016 г. № 1286 Спортивной школа «Импульс» включена в перечень физкультурно – спортивных организаций, осуществляющих подготовку спортсменов и использующих для обозначения юридического лица (в фирменном наименовании) наименования «Олимпийский.»

Напомним, что спортивная школа «Импульс» создана в феврале 1969 г. профсоюзным комитетом Ижевского радиозавода. Учащиеся занимаются велоспортом шоссе и маунтинбайком. В числе воспитанников участники Олимпийских игр, победители российских соревнований. Спортсмены СШ «Импульс» входят в сборную команду России. 



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