Хоккейная команда Ижсталь проиграла со счетом 3:4 питерскому Динамо в Ижевске

Опубликована: Сегодня 10:12





В воскресенье, 25 декабря, в «Ижсталь» на своем льду проиграла ХК «Динамо» из Санкт-Петербурга со счетом 3:4.

Интересно, что счет «сталевары», забив вскоре после этого еще один гол. Во втором периоде гостям удалось сократить отставание. К концу двадцатиминутки ижевские хоккеисты восстановили относительно комфортное преимущество. В третьем периоде команда «Динамо» сократила счет, а затем реализовала большинство.

Победы питерские хоккеисты добились овертайме, использовав численное преимущество.

Главный тренер ХК «Ижсталь» Сергей Душкин на послематчевой пресс-конференции сообщил, что сейчас «сталевары» находятся не в очень хорошей форме. Команды хватает на период или полтора, а затем она начинает проседать. За этим следуют удаления, а соперник этим пользуется.

Последняя игра года с участием сталеваров пройдет 27 декабря с ХК «Динамо» из Балашихи.