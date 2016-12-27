Найден "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154 Министерства обороны России

Опубликована: Сегодня 10:47

Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море, сообщает ТАСС.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик". В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник. По его словам, состояние "ящика" неизвестно.

Всего на Ту-154 самописцев три, еще два разыскивают водолазы.

Кроме того, за ночь найдены еще три тела погибших и множество останков. Двоих погибших удалось опознать. Всего со дна и поверхности Черного моря подняты порядка 80 пассажиров и членов экипажа Ту-154, потерпевшего крушение в воскресенье, сообщают "Вести".

Свидетель, пограничник, который видел как падал самолет, рассказал следствию, что Ту-154 перед катастрофой, вместо того, чтобы набирать высоту, стал резко снижаться и шел на небольшой скорости, задрав нос вверх, пишет ИА "REGNUM".

Самолет разбился об воду после того, как задел ее поверхность хвостом. При ударе хвост отвалился, а корпус самолета затонул. Это могло произойти из-за того, что пилот слишком резко попытался поднять машину в воздух. По словам очевидца, машина напоминала мотоцикл, поставленный на заднее колесо.




Загрузка...
Теги
занятость Интернет рейтинг Владимир Путин музыка СМИ депутат МЧС животные дети школа Воткинск пожар оружие дороги семья транспорт армия ветеран молодежь технологии выставка ремонт видео Дмитрий Медведев образование инвалид Ижавто туризм Голливуд банк Ува пенсия ЖКХ выборы ДТП сельское хозяйство Балезино Ижевск преступление Глазов Завьялово Малая Пурга Александр Волков творчество хоккей телевидение зоопарк Новый год/Рождество погода Москва религия фестиваль биатлон траур футбол Украина свадьба Можга мода суд МВД полиция прокуратура Россия терроризм здоровье звезда торговля вода ГЖД природа медицина ИжГТУ Сарапул Удмуртия наркотики бизнес убийство самолет бюджет правительство безопасность СКП штраф Игра лес алкоголь кино долг строительство праздник промышленность Госсовет УР финансы недвижимость ГИБДД конкурс США физкультура
Все теги
Яндекс.Погода