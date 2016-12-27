Найден "черный ящик" упавшего в Черное море Ту-154 Министерства обороны России

Опубликована: Сегодня 10:47





Водолазы обнаружили один из бортовых самописцев на месте крушения самолета Ту-154 Минобороны в Черном море, сообщает ТАСС.

"В ходе поисковых работ под кабиной самолета обнаружен один "черный ящик". В ближайшее время он будет извлечен из воды", - сказал источник. По его словам, состояние "ящика" неизвестно.

Всего на Ту-154 самописцев три, еще два разыскивают водолазы.Кроме того, за ночь найдены еще три тела погибших и множество останков. Двоих погибших удалось опознать. Всего со дна и поверхности Черного моря подняты порядка 80 пассажиров и членов экипажа Ту-154, потерпевшего крушение в воскресенье, сообщают "Вести".Свидетель, пограничник, который видел как падал самолет, рассказал следствию, что Ту-154 перед катастрофой, вместо того, чтобы набирать высоту, стал резко снижаться и шел на небольшой скорости, задрав нос вверх, пишет ИА "REGNUM".

Самолет разбился об воду после того, как задел ее поверхность хвостом. При ударе хвост отвалился, а корпус самолета затонул. Это могло произойти из-за того, что пилот слишком резко попытался поднять машину в воздух. По словам очевидца, машина напоминала мотоцикл, поставленный на заднее колесо.