Пять человек ранены в Москве при попытке задержать грабителя

Опубликована: Сегодня 11:29





Полиция установила личность подозреваемого в грабеже, который при попытке задержания в Москве открыл огонь по полицейским из охотничьего ружья, со ссылкой на столичное ГУ МВД сообщает телеканал "Звезда".

«Личность стрелявшего установлена», - сказали в полиции. Уточнять, кем именно является мужчина, в ведомстве не стали.

27 декабря около 01.30 в районе дома 22/2 по улице Ельницкая полицейские пытались задержать предполагаемого грабителя. Ранены трое стражей порядка и двое сотрудников Мосводоканала, которые должны были вскрыть дверь.

Злоумышленник скрылся. В настоящее время ведется его розыск.

"Четверо пострадавших госпитализированы в медицинское учреждение, одному сотруднику полиции помощь оказана на месте. Личность стрелявшего установлена. Принимаются меры к задержанию преступника", — говорится в сообщении.