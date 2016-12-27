Заболеваемость ОРВИ в Удмуртии превысила эпидемический порог на 49 %

Опубликована: Сегодня 12:12

В республике из-за вируса ОРВИ на карантин закрылись еще два детсада: в Каракулинском и Малопургинском районах, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Удмуртии.

Приостановлено посещение детей в 36 группах 27 детсадов и учебный процесс в 60 классах 23 средних школ.

С 19 по 25 декабря уровень заболеваемости ОРВИ в Удмуртии был выше эпидемического порога на 49%. Это больше показателя за аналогичный период 2015 года.

Превышение сезонных показателей заболеваемости зарегистрировано в Ижевске, Глазове, Сарапуле, Воткинске и еще 19 районах Удмуртии.

Кроме того, за прошедшую в республике зафиксировали 58 подтвержденных в лаборатории случаев заболевания гриппом.



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