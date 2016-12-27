Упавшую в микрорайоне Ижевска Шунды водонапорную башню восстановят за счет жителей

Опубликована: Сегодня 12:49

Напомним, что вечером 24 декабря обрушился бак водонапорной башни, которая находится на содержании жителей улиц Учхозной и 2-й Учхозной и микрорайона Шунды. Она обеспечивала водой 98 домовладений.Причиной обрушения, предположительно, стали износ металла и некачественные сварочные работы — ремонт водонапорной башни последний раз проводился в 2001 году.На общем собрании жители приняли решение о восстановлении водонапорной башни за счет собственных средств. Капитальный ремонт запланирован на лето 2017 года. Водоснабжение полностью восстановлено.