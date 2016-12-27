Артист из Ижевска Радик Закиров погиб в катастрофе Ту-154 над Черным морем

Опубликована: Сегодня 13:31

Ижевчанин Радик Закиров, певший в ансамбле имени Александрова, погиб вместе с 91 человеком на упавшем в Черное море Ту-154, сообщает ГТРК "Удмуртия".

Несмотря на плотный гастрольный график, Радик несколько раз в год приезжал в Ижевск, где живут его друзья. Новый год он тоже собирался отмечать в столице Удмуртии и даже купил билеты. Погибшему Радику Закирову было всего 36. 

В хоре Александрова Радик пел 5 лет. В Ижевске он закончил музыкальную школу № 2 имени П.И.Чайковского. Он отправился в Сирию, чтобы выступить перед военными. На борту лайнера, который упал в Черное море в 5:25 в воскресенье, 25 декабря, находились 92 человека. 



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