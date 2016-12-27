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Каждое второе преступление в Удмуртии совершается под воздействием алкоголя
Опубликована: Сегодня 14:03 Почти каждое втрое преступление в Удмуртии совершается под действием алкоголя, со ссылкой на прокурора Удмуртии Сергея Панова, сообщает информагентство «Сусанин».
Каждое втрое преступление в Удмуртии совершается под действием алкоголя.
Об этом на традиционной итоговой пресс-конференции заявил главный прокурор региона Сергей Панов. «Показатель, который где-то всегда рядом с первой десяткой по стране – это совершение преступлений в состоянии алкогольного опьянения. У нас почти каждое второе преступление под действием алкоголя совершается. И большой уровень рецидивистов, почти 65 процентов таких случаев», - рассказал Сергей Панов.
Он также уточнил, что правоохранителям «не удалось пойти на планку снижений по умышленным убийствам».
Вместе с тем, в Удмуртии на треть сократилось количество грабежей и разбоев. Сергей Панов рассказал: «Хочу сказать по преступности. Понятно, что она присутствует как социальное явление. Мы ожидали роста грабежей и разбоев, но прогноз не оправдался. Здесь не было роста, но и наоборот значительное сокращение таких преступлений.»
По его словам, разбойные нападения сократились на треть. «Свыше 32 процентов. На 27 процентов мы ожидаем снижения грабежей по итогам года», - уточнил Панов. Он также рассказал, что общая преступность в республике сократилась примерно на 14 процентов. «11 процентов из них это тяжкие и особо тяжкие преступления», - заключил Панов.
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