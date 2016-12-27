Уроженец Ижевска убил своего любовника из-за 30 тысяч рублей

Опубликована: Сегодня 14:41





В Екатеринбурге гей из Ижевска убил любовника, обманувшего его. Валерий О. обещал дать Тимуру А. 30 тысяч рублей на погашение кредита, но отказался сделать это, пишет URA.ru.

Труп с 26 ножевыми ранениями в доме № 14/3 на улице Чапаева нашли родственники.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий удалось установить, что погибший являлся лицом нетрадиционной сексуальной ориентации, — рассказал „URA.Ru“ источник в правоохранительных органах. — Знакомился по Интернету с мужчинами для дальнейших интимных отношений».

Изучив переписку в Сети и сопоставив ее с детализацией звонков, сыщики вышли на подозреваемого — 30-летнего жителя Ижевска Тимура А. Выяснилось, что он был давно знаком с 48-летним Валерием О. и периодически приезжал из Удмуртии в Свердловскую область для интимных встреч.

Тимур пожаловался бойфренду, что взял потребительский кредит на 30 тысяч рублей, но не может погасить. Валерий пообещал дать денег. Тимур приехал. Но после романтической ночи гей передумал и заявил, что денег нет. Оскорбленный любовник схватил кухонный нож и зарезал Валерия. После чего он прихватил ювелирные украшения жертвы — перстень, цепь с крестом и массивный браслет, которые сразу же продал за 70 тысяч. С добычей преступник на такси вернулся в Ижевск, где его по горячим следам задержали оперативники.

«Подозреваемый сознался в совершении убийства, объяснив, что почувствовал себя использованным и оскорбленным после того, как любовник не оказал ему материальную помощь. Сейчас он находится под стражей, ему предъявлено обвинение по статье «убийство», — добавил источник.