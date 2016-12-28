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Три человека погибли в столкновении лековушки и грузовика на трассе Игра-Глазов
Опубликована: Сегодня 16:45 Три человека погибли на 68 километре трассы Игра – Глазов, во вторник, 27 декабря, около 12:25, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
За рулем «Газели» находился мужчина 1970 года рождения. Он не справился с управлением и грузовик занесло, он выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с «Дэу Нексией».
От полученных травм скончались водитель и два пассажира «Нексии». Еще одного пассажира «Деу» и водителя «Газели» госпитализировали.
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