Три человека погибли в столкновении лековушки и грузовика на трассе Игра-Глазов

Опубликована: Сегодня 16:45

Три человека погибли на 68 километре трассы Игра – Глазов, во вторник, 27 декабря, около 12:25, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на 1 отдел управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

За рулем «Газели» находился мужчина 1970 года рождения. Он не справился с управлением и грузовик занесло, он выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с «Дэу Нексией».

От полученных травм скончались водитель и два пассажира «Нексии». Еще одного пассажира «Деу» и водителя «Газели» госпитализировали.
Загрузка...
Теги
ГИБДД СМИ лес строительство мода кино преступление свадьба убийство Украина технологии ремонт выставка хоккей здоровье Можга долг школа конкурс Малая Пурга правительство Интернет Госсовет УР алкоголь пенсия транспорт Глазов телевидение выборы прокуратура ветеран медицина туризм Москва инвалид музыка финансы промышленность штраф Ижавто Ижевск видео футбол Ува банк Сарапул творчество Голливуд бюджет вода оружие ДТП семья фестиваль Россия образование безопасность биатлон торговля МЧС Завьялово Дмитрий Медведев США МВД молодежь праздник физкультура Удмуртия траур бизнес Александр Волков терроризм Воткинск природа Балезино полиция суд религия звезда занятость недвижимость животные зоопарк наркотики ЖКХ погода ГЖД сельское хозяйство ИжГТУ самолет рейтинг Владимир Путин дети Новый год/Рождество пожар Игра депутат СКП армия дороги
Все теги
Яндекс.Погода