Рауф Кутдузов собирается начать карьеру таксиста после отбывания заключения

Опубликована: Сегодня 17:08





Сегодня прошло судебное заседание по делу Рауфа Кутдузова, которого обвиняют в даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ). Директор нескольких управляющих компаний Ижевска обвиняется в систематическом подкупе чиновников.Кутдузов обратился к суду с несколькими заявлениями. Так, он попросил позволить его жене передать ему лекарства и поспособствовать тому, чтобы ему оказали достойную медицинскую помощь.Еще одно требование Рауфа Кутдузова касалась ареста его автомобилей.По последнему обращению судья сказал: «В суд поступило обращение от судебных приставов, касающееся того, что по уголовному делу наложили арест на право собственности 1/2 доли квартиры в Казани, права совместной стоимости квартиры на улице Союзной и автомобили «Ниссан Премьера» и «Фальксваген Туарег».Как оказалось, на это имущество еще в 2005 году был наложен арест приставами в связи с исполнением решения Устиновского районного суда. Кутдузов попросил продлить арест имущества, аргументируя эту просьбу следующим образом: «Ваша честь я хотел сказать, что после выхода с мест заключения - у меня другого способа зарабатывать деньги кроме как таксовать на этой машине. В случае, если нет другого источника дохода, то машина нужна будет чтобы зарабатывать на жизнь.»