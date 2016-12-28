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Частные инвесторы выкупят еще 25 процентов акций Концерна "Калашникова"
Опубликована: Сегодня 17:54 «Ростех» планирует продать частным инвесторам еще 25% акций концерна «Калашников», сообщает информагентство «Сусанин».
Глава госкорпорации Сергей Чемезов рассказал об этом журналистам: «Калашников у нас успешно работает. Это вот пример, позитивный пример. Мы надеемся, что в следующем году мы еще 25% продадим «Калашникова» этим же инвесторам, которые сегодня у нас есть: это Андрей Бокарев и Алексей Криворучко.»
Сейчас 51% акций «Калашникова» принадлежит госкорпорации «Ростех», а 49% - частным инвесторам, это те же Бокарев и Криворучко.
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