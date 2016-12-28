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Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин временно отстранен из-за обвинений ВАДА в применении допинга
Опубликована: Сегодня 08:21 Международная федерация лыжных гонок временно дисквалифицировала лыжника из Удмуртии Максима Вылегжанина, сообщает информагентство «Сусанин» со ссылкой на президента Федерации лыжных гонок России Елену Вяльбе.
Отстранение временное, сообщила Вяльбе: «Подтверждаю, что Александр Легков, Максим Вылегжанин и Евгений Белов, а также Евгения Шаповалова и Юлия Иванова дисквалифицированы FIS. Все, что необходимо для их поддержки федерация делала и будет делать в дальнейшем.»
Напомним, ранее 23 декабря FIS временно отстранила от участия в международных соревнованиях шесть российских лыжников, поводом послужил доклад независимого эксперта ВАДА Ричарда Макларена.
Стоит сказать, что Легков выиграл золото и серебро Олимпийских Игр 2014 года, а Максим Вылегжанин две серебряные медали ОИ в Сочи. Петухов был бронзовым призёром Олимпийских игр 2010 года в командном спринте, чемпионом мира 2013 года, Евгений Белов - бронзовым призёром чемпионата мира 2013 года.
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