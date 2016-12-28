6 человек пострадали в аварии на улице Воткинское шоссе в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:23





6 человек пострадали при столкновении «ВАЗа» и «Дачи Логан» на Воткинском шоссе Ижевска во вторник днем, сообщает 1 отдел республиканского управления ГИБДД.Инцидент произошел в 13:46. Пьяный водитель 1984 года рождения, находившийся за рулем «ВАЗа», выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, которой управлял водитель 1967 года рождения.Виновник аварии ранее был лишен водительских прав. В аварии пострадал сам пьяный водитель и три его пассажира – мужчины 1981 и 1986 и 1974 годов рождения. Последний получил травмы и оказался в больнице. В салоне иномарки от удара пострадали три женщины 1995, 1954 и 1939 годов рождения. Пожилой пассажирке понадобилась стационарная медицинская помощь.