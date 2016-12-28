6 человек пострадали в аварии на улице Воткинское шоссе в Ижевске

Опубликована: Сегодня 09:23

6 человек пострадали при столкновении «ВАЗа» и «Дачи Логан» на Воткинском шоссе Ижевска во вторник днем, сообщает 1 отдел республиканского управления ГИБДД.

Инцидент произошел в 13:46. Пьяный водитель 1984 года рождения, находившийся за рулем «ВАЗа», выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой, которой управлял водитель 1967 года рождения.

Виновник аварии ранее был лишен водительских прав. В аварии пострадал сам пьяный водитель и три его пассажира – мужчины 1981 и 1986 и 1974 годов рождения. Последний получил травмы и оказался в больнице. В салоне иномарки от удара пострадали три женщины 1995, 1954 и 1939 годов рождения. Пожилой пассажирке понадобилась стационарная медицинская помощь.
Загрузка...
Теги
ГЖД семья музыка МВД Владимир Путин самолет транспорт технологии недвижимость оружие свадьба телевидение штраф бизнес Балезино сельское хозяйство Голливуд туризм ДТП депутат рейтинг Украина Госсовет УР Ижавто ГИБДД алкоголь пенсия ветеран банк Сарапул Малая Пурга долг финансы Завьялово здоровье конкурс мода животные биатлон Ижевск медицина природа погода США строительство вода суд промышленность торговля Глазов терроризм образование армия Можга Россия безопасность дети видео фестиваль школа молодежь СМИ Новый год/Рождество Удмуртия футбол занятость Москва убийство МЧС преступление Воткинск Интернет ИжГТУ выборы религия траур пожар полиция кино праздник Игра наркотики лес физкультура Дмитрий Медведев звезда выставка СКП прокуратура творчество ЖКХ хоккей правительство Ува зоопарк ремонт инвалид Александр Волков дороги бюджет
Все теги
Яндекс.Погода