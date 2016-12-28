У голого бегуна из Ижевска ампутировали два пальца из-за обморожения

Опубликована: Сегодня 10:23

Мужчине, бегающему голым в мороз по Ижевску, ампутировали два пальца, этом сообщили в Министерстве здравоохранения Удмуртии. 

Напомним, что 19 декабря в Ижевске голый мужчина пробежался по оживленной городской улице в 20-градусный мороз. Его доставили в Республиканскую клиническую психиатрическую больницу, пишет «Сусанин» со ссылкой на пресс-службу МВД по Ижевск,  но потом ему потребовалась помощь хирурга - у 23-летнего парня было обморожение 3 и 4 степени (самые тяжелые), сообщает izh.kp.ru

Тогда, пресс-секретарь МВД по Ижевску Татьяна Кудрявцева рассказала следующее: «По моим сведениям, его нашли и доставили в РКПБ. Сейчас не представляется возможность проверить, потому что это штатный момент, там уголовного, административного дела нет.» 

Пробежался он по улице Пятнадцатой столицы Удмуртии в понедельник, 19 декабря. Видеозапись разместили в популярной ижевской группе «ВКонтакте» ИГГС. 




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