В Удмуртии на месяц запретили продажи бытовых спиртосодержащих жидкостей

Опубликована: Сегодня 11:01

С 26 декабря Роспотребнадзор на месяц запретил продавать спиртосодержащую продукцию бытового назначения. Это распространяется на «Боярышник», Настойку красного перца», лосьон «Медовый люкс», «Ржаной люкс» и так далее.

- У нас никогда не прекращалась работа по изъятию спиртосодержащей продукции, которая не отвечает требованиям, - рассказал заместитель начальника полиции МВД по Удмуртии Сергей Козлов. - Еженедельно мы изымаем 5-6 литров такой продукции.

Власти пошли на ограничения продаж суррогатных спиртосодержащих жидкостей после смерти 78 человек в Иркустке в декабре этого года после отравления «Боярышником».



Загрузка...
Теги
строительство Голливуд Малая Пурга торговля дети транспорт полиция инвалид школа хоккей дороги ветеран правительство биатлон СКП убийство здоровье МЧС алкоголь Украина кино зоопарк телевидение МВД животные пожар технологии Завьялово Владимир Путин творчество Москва Новый год/Рождество штраф медицина промышленность Госсовет УР оружие Балезино траур ремонт выборы финансы США молодежь Ижевск фестиваль туризм армия свадьба религия Дмитрий Медведев долг ДТП Сарапул погода Интернет Игра праздник рейтинг наркотики звезда сельское хозяйство ГЖД природа Удмуртия бизнес занятость Глазов безопасность пенсия ЖКХ лес ИжГТУ конкурс физкультура суд Александр Волков выставка вода ГИБДД банк СМИ терроризм футбол Ижавто образование депутат семья недвижимость Воткинск самолет бюджет Можга музыка прокуратура Ува Россия преступление мода видео
Все теги
Яндекс.Погода