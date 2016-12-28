В Удмуртии на месяц запретили продажи бытовых спиртосодержащих жидкостей

Опубликована: Сегодня 11:01





С 26 декабря Роспотребнадзор на месяц запретил продавать спиртосодержащую продукцию бытового назначения. Это распространяется на «Боярышник», Настойку красного перца», лосьон «Медовый люкс», «Ржаной люкс» и так далее.

- У нас никогда не прекращалась работа по изъятию спиртосодержащей продукции, которая не отвечает требованиям, - рассказал заместитель начальника полиции МВД по Удмуртии Сергей Козлов. - Еженедельно мы изымаем 5-6 литров такой продукции.

Власти пошли на ограничения продаж суррогатных спиртосодержащих жидкостей после смерти 78 человек в Иркустке в декабре этого года после отравления «Боярышником».