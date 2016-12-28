Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду обыграли «Динамо» из Балашихи со счетом 3:1

Опубликована: Сегодня 11:41





Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду обыграли «Динамо».«Сталевары» уже в первом периоде обозначили свое преимущество. На 6-й минуте Денис Иванов с передачи Григория Глебова открыл счет в матче, а за полторы минуты до перерыва Никита Панасенко удвоил преимущество клуба из столицы Удмуртии. Во втором периоде Владимир Королев забил третью шайбу в ворота гостей. В оставшееся время в составе бело-голубых отличился лишь Клим Костин.В итоге, 3:1 – победа «Ижстали».Игру прокомментировал главный тренер «сталеваров» Сергей Душкин: «Я бы хотел в первую очередь поблагодарить болельщиков. У нас результат не очень хорошие, но они приходят и поддерживают. Это очень важно для команды, эта поддержка очень важна. Я скажу так, что мы и те матчи играли не хуже, абсолютно не хуже, просто нас не хватало в концовке. Это все понимали и сегодня поменяли именно в концовке рисунок, отдали сопернику пространство, что принесло результат.»После 35 игр в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» располагается на 17-м месте. В активе ижевчан 52 очка.