Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду обыграли «Динамо» из Балашихи со счетом 3:1

Опубликована: Сегодня 11:41

Хоккеисты «Ижстали» на домашнем льду обыграли «Динамо».

«Сталевары» уже в первом периоде обозначили свое преимущество. На 6-й минуте Денис Иванов с передачи Григория Глебова открыл счет в матче, а за полторы минуты до перерыва Никита Панасенко удвоил преимущество клуба из столицы Удмуртии. Во втором периоде Владимир Королев забил третью шайбу в ворота гостей. В оставшееся время в составе бело-голубых отличился лишь Клим Костин.

В итоге, 3:1 – победа «Ижстали».

Игру прокомментировал главный тренер «сталеваров» Сергей Душкин: «Я бы хотел в первую очередь поблагодарить болельщиков. У нас результат не очень хорошие, но они приходят и поддерживают. Это очень важно для команды, эта поддержка очень важна. Я скажу так, что мы и те матчи играли не хуже, абсолютно не хуже, просто нас не хватало в концовке. Это все понимали и сегодня поменяли именно в концовке рисунок, отдали сопернику пространство, что принесло результат.»

После 35 игр в регулярном чемпионате Высшей хоккейной лиги «Ижсталь» располагается на 17-м месте. В активе ижевчан 52 очка. 

http://susanin.udm.ru/news/2016/12/28/465837#hcq=mEg4F6q



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