100 тысяч рублей штрафа заплатит водитель, пытавшийся откупиться от ГИБДД в Камбарке

Опубликована: Сегодня 12:08





Камбарский районный суд оштрафовал жителя Удмуртии и на 100 тыс рублей за дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.Суд установил, что задержаный пьяный водитель 6 февраля 2016 года пытался заплатить 5 тысяч рублей взятки в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД. Однако, сотрудник Госавтоинспекции не принял взятку за уклонение от административной ответственности, а преступные действий были пресечены сотрудниками полиции.