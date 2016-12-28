100 тысяч рублей штрафа заплатит водитель, пытавшийся откупиться от ГИБДД в Камбарке

Опубликована: Сегодня 12:08

Камбарский районный суд оштрафовал жителя Удмуртии и на 100 тыс рублей за дачу взятки сотруднику ГИБДД, сообщила пресс-служба прокуратуры Удмуртии.

Суд установил, что задержаный пьяный водитель 6 февраля 2016 года пытался заплатить 5 тысяч рублей взятки в служебном автомобиле сотрудников ГИБДД. Однако, сотрудник Госавтоинспекции не принял взятку за уклонение от административной ответственности, а преступные действий были пресечены сотрудниками полиции.
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