Более 2000 полицейских будут охранять порядок в Удмуртии в новогоднюю ночь

Опубликована: Сегодня 12:54

2 тыс полицейских будут обеспечивать порядок в Удмуртии во время новогодних праздников., сообщает пресс-служба МВД.

Заместитель начальника полиции республиканского МВД Сергей Козлов рассказал, что в период праздников по 8 января 2017 года на территории региона пройдет более 1,5 тыс.  праздничных мероприятий, в которых ожидается участие около 200 тыс. человек.

В новогоднюю ночь в Удмуртии проведут свыше 150 массовых мероприятий, в которых примет участие около 40 тыс. граждан. В ночь с 6 на 7 января 2016 года в храмах, церквях и молитвенных домах удмуртских епархиальных управлений Русской православной церкви Московского патриархата пройдут богослужения, шествия и обряды, посвященные празднованию Рождества Христова. 

В сообщении пресс-службы МВД говорится: «В праздничных мероприятиях ожидается участие около 30 тыс. человек. 7 января 2017 года пройдут праздничные рождественские гуляния.»



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