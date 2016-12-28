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Автобусы в Ижевске пойдут по новогоднему расписанию
Опубликована: Сегодня 13:34 Расписание городских маршрутов изменится в Ижевске в новогодние праздники, сообщила пресс-служба ИПОПАТ на сайте компании, где размещено новогоднее расписание.
«31 декабря городские маршруты ИПОПАТ будут работать по расписанию воскресенья», - пишет пресс-служба компании ИПОПАТ и уточняет, что с 1 января пассажиры могут ориентироваться на расписание воскресного дня, но до обеда интервалы движения будут больше обычных.
«Также обращаем внимание, что 1 января 2017 года маршруты №6 и 36 осуществлять движение не будут», - пишет ИПОПАТ.
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