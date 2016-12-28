Родственников потерявшей память бабушки разыскивают в Удмуртии после ДТП с ее участием

Опубликована: Сегодня 13:58





В Удмуртии ищут родственников или знакомых женщины, пострадавшей в дорожной аварии в Ижевске, сообщает "Удмуртская правда" со ссылкой на информацию 1-го Отдела Управления ГИБДД МВД по УР.

24 декабря в 21:18 часов напротив дома № 49 по улице Пойма водитель автомобиля "Daewoo Nexia" совершил наезд на пешехода - пожилую женщину, которая не может рассказать, кто она и откуда, документов при ней не было. С места наезда пострадавшая была доставлена в РКБ №1.

Полиция просит всех, узнавших женщину, обратиться в ГИБДД по телефонам: 8- 982-796-07-40, 415-775 или 415-700, 415-701(дежурная часть).