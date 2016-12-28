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Водитель, которого посчитали погибшим у Удмуртии, ожил в машине скорой помощи
Опубликована: Сегодня 14:44 Мужчина, которого во вторник, 28 декабря, посчитали погибшим в ДТП на трассе Игра – Глазов, оказался живым. Мужчина подал признаки жизни в автомобиле скорой помощи, сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.
Выжившим оказался водитель «Дэу Нексии». Ранее сообщалось, что три человека погибли на 68 километре трассы Игра – Глазов, во вторник, 27 декабря, около 12:25 в столкновении с «Газелью».
За рулем «Газели» находился мужчина 1970 года рождения. Он не справился с управлением и грузовик занесло, выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с «Дэу Нексией».
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