Водитель, которого посчитали погибшим у Удмуртии, ожил в машине скорой помощи

Опубликована: Сегодня 14:44

Мужчина, которого во вторник, 28 декабря, посчитали погибшим в ДТП на трассе Игра – Глазов, оказался живым. Мужчина подал признаки жизни в автомобиле скорой помощи, сообщили корреспонденту информагентства «Сусанин» в 1 отделе управления ГИБДД МВД по Удмуртской Республике.

Выжившим оказался водитель «Дэу Нексии». Ранее сообщалось, что три человека погибли на 68 километре трассы Игра – Глазов, во вторник, 27 декабря, около 12:25 в столкновении с «Газелью».

За рулем «Газели» находился мужчина 1970 года рождения. Он не справился с управлением и грузовик занесло, выехал на встречную полосу движения и лоб в лоб столкнулся с «Дэу Нексией». 
Загрузка...
Теги
бюджет физкультура конкурс ГИБДД оружие прокуратура медицина Россия недвижимость футбол наркотики самолет фестиваль животные Балезино терроризм торговля сельское хозяйство вода выставка Госсовет УР Глазов звезда здоровье ДТП безопасность семья траур преступление биатлон дети зоопарк музыка ИжГТУ правительство мода Дмитрий Медведев суд штраф бизнес инвалид банк долг молодежь США дороги пенсия транспорт Удмуртия армия Сарапул пожар убийство Ижевск свадьба Воткинск технологии Ува телевидение ветеран промышленность праздник Голливуд Александр Волков Москва кино образование Можга Игра ЖКХ рейтинг лес депутат Новый год/Рождество СКП алкоголь погода финансы занятость религия Украина школа Интернет полиция МВД творчество строительство Ижавто Малая Пурга выборы Владимир Путин Завьялово туризм ГЖД природа ремонт видео хоккей МЧС СМИ
Все теги
Яндекс.Погода