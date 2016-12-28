В Удмуртии откроют детский технопарк

Опубликована: Сегодня 15:18

В Ижевске создадут детский технопарк на базе республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества, сообщила корреспонденту информационного агентства «Сусанин» директор центра информатизации и оценки качества образования Наталья Медведева

Образовательный центр откроется уже 1 сентября 2017 года. Общая стоимость финансирования проекта пока не известна – ее определят в январе будущего года. Дословно Медведева сказала следующее: «Общая стоимость не известна. Мы заявлялись на 50 млн – софинансирование от федералов, из бюджета региона – 8,5 млн. Частные инвестиции там тоже есть в рамках проекта ГЧП, там по графику они вкладываются.»

В 2017 году субсидии на создание детских технопарков получат 17 субъектов страны, в том числе и Удмуртия: Воронежская, Московская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Тюменская, Ярославская области, республики Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Удмуртия, Хакасия и Ставропольский край.

На сайте на сайте агентста стратегических инициатив уточняется, что в создание новых площадок все 17 субъектов-победителей должны вложить 30% средств, а 20% - обеспечат частные компании. Общая сумма вложений на создание детских технопарков в 2017 года составит более 2,5 млрд рублей. 
Загрузка...
Теги
молодежь ремонт творчество ДТП Украина кино банк технологии хоккей промышленность видео животные торговля наркотики пожар убийство Игра Ижавто депутат финансы Россия Голливуд полиция физкультура лес природа дети Воткинск самолет безопасность Глазов ИжГТУ МВД Новый год/Рождество Сарапул ГИБДД Госсовет УР фестиваль занятость образование терроризм погода преступление МЧС прокуратура Ува школа мода Балезино праздник пенсия биатлон транспорт правительство Малая Пурга ветеран Владимир Путин религия выборы Ижевск Александр Волков траур конкурс недвижимость бюджет армия ГЖД сельское хозяйство штраф звезда футбол здоровье дороги Москва свадьба Интернет СМИ оружие ЖКХ медицина инвалид СКП строительство вода Дмитрий Медведев зоопарк выставка туризм суд Удмуртия Завьялово рейтинг бизнес семья музыка США Можга телевидение алкоголь долг
Все теги
Яндекс.Погода