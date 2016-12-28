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В Удмуртии откроют детский технопарк
Опубликована: Сегодня 15:18 В Ижевске создадут детский технопарк на базе республиканского центра детского и молодежного инновационного творчества, сообщила корреспонденту информационного агентства «Сусанин» директор центра информатизации и оценки качества образования Наталья Медведева
Образовательный центр откроется уже 1 сентября 2017 года. Общая стоимость финансирования проекта пока не известна – ее определят в январе будущего года. Дословно Медведева сказала следующее: «Общая стоимость не известна. Мы заявлялись на 50 млн – софинансирование от федералов, из бюджета региона – 8,5 млн. Частные инвестиции там тоже есть в рамках проекта ГЧП, там по графику они вкладываются.»
В 2017 году субсидии на создание детских технопарков получат 17 субъектов страны, в том числе и Удмуртия: Воронежская, Московская, Мурманская, Пензенская, Рязанская, Самарская, Тамбовская, Тюменская, Ярославская области, республики Башкортостан, Дагестан, Карелия, Коми, Саха (Якутия), Удмуртия, Хакасия и Ставропольский край.
На сайте на сайте агентста стратегических инициатив уточняется, что в создание новых площадок все 17 субъектов-победителей должны вложить 30% средств, а 20% - обеспечат частные компании. Общая сумма вложений на создание детских технопарков в 2017 года составит более 2,5 млрд рублей.
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