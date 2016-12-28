На Украине Деда Мороза и снегурочку назвали агентами Кремля

Опубликована: Сегодня 16:42





Советник президента Украины Олег Медведев заявил, что Дед Мороз и Снегурочка - агенты российских спецслужб, пишет Лента.ru со ссылкой на его страницу в Facebook.

По его словам он уже целых полдня потратил на размышления по поводу вербовки Кремлем сказочных персонажей: «Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?»

Напомним, что в начале декабря власти Киева издали распоряжение о том, чтобы на улицах горожан не поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Согласно публикации портала «Вести», приветствовать киевлян в этом году будет Святой Николай. Организатор главной елки Украины Игорь Добруцкий, например, заявил: «Дед Мороз — вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить.»