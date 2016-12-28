На Украине Деда Мороза и снегурочку назвали агентами Кремля

Опубликована: Сегодня 16:42

Советник президента Украины Олег Медведев заявил, что Дед Мороз и Снегурочка - агенты российских спецслужб, пишет Лента.ru со ссылкой на его страницу в Facebook.

По его словам он уже целых полдня потратил на размышления по поводу вербовки Кремлем сказочных персонажей: «Подлежат ли Дед Мороз и Снегурочка декоммунизации как символы советской эпохи? Возможно, они активные агенты российских спецслужб, soft power Кремля. Есть ли этим артефактам место в украинском праздничном дискурсе?»

Напомним, что в начале декабря власти Киева издали распоряжение о том, чтобы на улицах горожан не поздравляли Дед Мороз и Снегурочка. Согласно публикации портала «Вести», приветствовать киевлян в этом году будет Святой Николай. Организатор главной елки Украины Игорь Добруцкий, например, заявил: «Дед Мороз — вымышленный персонаж, пережиток советского прошлого. От этого нужно уходить.»



Загрузка...
Теги
депутат творчество Александр Волков торговля Воткинск погода Новый год/Рождество транспорт праздник видео бизнес Владимир Путин ЖКХ убийство Можга биатлон мода наркотики сельское хозяйство Дмитрий Медведев Ижевск Ува телевидение СМИ суд зоопарк выставка Украина хоккей здоровье МВД прокуратура траур Ижавто конкурс штраф алкоголь лес медицина религия животные молодежь ГЖД ГИБДД армия самолет полиция технологии рейтинг правительство безопасность Удмуртия недвижимость СКП Голливуд промышленность физкультура ветеран дети банк бюджет музыка Малая Пурга Интернет МЧС фестиваль ремонт долг США семья финансы свадьба оружие Балезино вода Россия Глазов ДТП кино природа преступление Госсовет УР образование строительство туризм школа занятость инвалид ИжГТУ Завьялово Сарапул пенсия Москва звезда футбол пожар дороги выборы Игра терроризм
Все теги
Яндекс.Погода