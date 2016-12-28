До 20 лет грозит группе педофилов из Удмуртии за изнасилования несовершеннолетних

Опубликована: Сегодня 17:17





До 20 лет заключения грозит нескольким жителям Завьяловского района за совершение насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, сообщает пресс-служба СУ СКР по Удмуртии

В сообщении ведомства говорится: «Обвиняемые с 2014 по 2016 год совершали действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних, не достигших четырнадцатилетнего возраста с использованием беспомощного состояния потерпевших, а также осуществляли распространение материалов с порнографическими изображениями несовершеннолетних в сети «Интернет»

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу.