Дефект лопатки двигателя мог привести к падению самолета Минобороны в Черное море

Опубликована: Сегодня 08:47

При изучении фрагментов разбившегося 25 декабря в Сочи самолёта Ту-154 Минобороны России эксперты обнаружили деформацию лопаток турбины двигателя, сообщает LIFE.ru. 

Эксперты межведомственной комиссии по расследованию причин падения Ту-154 Минобороны в Чёрное море изучают фрагменты самолёта и их озадачили повреждения лопаток турбины двигателя. С одной стороны, эта деталь отвергает версию попадания в турбину птицы, с другой стороны, указывает на то, что, возможно, перед полётом двигатель был неисправен. Теперь турбины будут детально изучены экспертами, после чего они и дадут однозначный ответ, были ли они деформированы при ударе о воду или появились ещё перед крушением. 

Кроме того, выяснилось, что закрылки на правом крыле сработали, однако не остановили падение Ту-154 в море. Пока непонятно, какую команду исполнял закрылок — на взлёт или снижение.

Напомним, что проблема с лопаткой двигателя отмечалась и на самолете Ижавиа, который с такими дефектами даже выпускали в полеты.

Эксперты управления Госавианадзора и надзора за обеспечением транспортной безопасности по Приволжскому федеральному округу Федеральной службы по надзору в сфере транспорта (Ространснадзор) опубликовали эти сведения в Едином реестре проверок, сообщает ИА «Сусанин».

Эксперты пришли к выводу, что «ОАО «Ижавиа» при осуществлении производственной деятельности выполняет текущий ремонт авиационной техники при отсутствии соответствующей лицензии, а также то, что «11.02.2016 после проведения оперативного обслуживания воздушного судна Як-42Д № RA-42421 по форме Г, на основании разрешающих подписей в наряде на дефектацию и устранение дефектов №3 приложение к карте-наряду № 424 от 05.02.2016 воздушное судно было допущено к дальнейшей эксплуатации, имея не устраненный дефект - загиб лопатки вентилятора двигателя с размерами загиба, превышающими допустимый уровень».

Тогда, авиаперевозчика оштрафовали на 20 тыс. рублей, так как в выводах проверки также сказано, что «главный инженер АТБ ОАО «Ижавиа» Юминов А.С. 11. 02. 2016 после проведения оперативного обслуживания допустил к полету ВС Як-42Д № RA-42421 по форме Г, которое имело неисправности, с которыми запрещена его эксплуатация без разрешения, выдаваемого уполномоченным органом в области гражданской авиации». Аналогичное нарушение в тот же день допустил и «начальник ОТК АТБ ОАО «Ижавиа» Лепихин Г.И.».

Ижевчане, узнав об этом в опросе информагентсва «Сусанин», который прошел летом 2016 года, выразили свою тревогу за состоянии самолетов республиканского перевозчика:
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