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Один человек погиб в ДТП с Ладой Ларгус на можгинской трассе
Опубликована: Сегодня 09:22
Автомобиль «Лада Ларгус» ехал со стороны Республики Татарстан. При обгоне водитель легковушки не справился с управлением, после чего «Ларгус» врезалась в опору линии электропередач, сообщил ИА «Сусанин» руководитель 1 отдела УГИБДД Вениамин Вычужанин.
Водитель «Лады» погиб на месте происшествия, пассажир был госпитализирован в больницу.
В момент ДТП оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в полиции.
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