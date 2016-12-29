Один человек погиб в ДТП с Ладой Ларгус на можгинской трассе

Опубликована: Сегодня 09:22





Автомобиль «Лада Ларгус» ехал со стороны Республики Татарстан. При обгоне водитель легковушки не справился с управлением, после чего «Ларгус» врезалась в опору линии электропередач, сообщил ИА «Сусанин» руководитель 1 отдела УГИБДД Вениамин Вычужанин.

Водитель «Лады» погиб на месте происшествия, пассажир был госпитализирован в больницу.

В момент ДТП оба мужчины были пристегнуты ремнями безопасности, сообщили в полиции.