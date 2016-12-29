Курс евро упал до уровны июля 2015 года - до 63 рублей

Опубликована: Сегодня 10:04

В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до 63,02 рубля — этом минимальное значение с июля 2015 года, сообщает со ссылкой на данные торговой площадки Lenta.ru.
 
Европейская валюта подешевела на 37 копееки. Доллар тоже упал на восемь копеек до 60,59 рубля.

Рубль укрепляется на фоне роста нефтяных котировок. Brent стоит 56,32 доллара за баррель. Он вырос в цене на 0,41 процента. В свою очередь нефть растет на фоне решений ОПЕК, от 30 ноября когда экспортеры нефти в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года.



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