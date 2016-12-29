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В Удмуртии введен режим повышенной готовности
Опубликована: Сегодня 10:45 Режим повышенной готовности ввели в Удмуртии на праздничные дни, сообщается на сайте правительства региона.
Он продлится с 28 декабря до 15 января 2017 года. Контролировать исполнение распоряжения должен председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева.
«Ввести с 28 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - приводит цитату с сайта правительства информагентство "Сусанин".
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