В Удмуртии введен режим повышенной готовности

Опубликована: Сегодня 10:45

Режим повышенной готовности ввели в Удмуртии на праздничные дни, сообщается на сайте правительства региона.

Он продлится с 28 декабря до 15 января 2017 года. Контролировать исполнение распоряжения должен председателя правительства Удмуртии Виктора Савельева.

«Ввести с 28 декабря 2016 года по 15 января 2017 года на территории Удмуртской Республики режим функционирования «Повышенная готовность» для органов управления, сил и средств Удмуртской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», - приводит цитату с сайта правительства информагентство "Сусанин".
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