Проезд на пригородных поездах подорожает в 2017 году

Опубликована: Сегодня 11:16

Фото: Regnum.ru

С 1 января 2017 года на территории Удмуртии изменится стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Согласно приказу министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов республики от 20 декабря 2016 года «О тарифах на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» на территории Удмуртской Республики» с 1 января 2017 года устанавливается новая стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте. 

Теперь его стоимость составит 26 рублей за одну 10-километровую зону.
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