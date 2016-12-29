Проезд на пригородных поездах подорожает в 2017 году

Опубликована: Сегодня 11:16



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С 1 января 2017 года на территории Удмуртии изменится стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте, сообщает пресс-служба Горьковской железной дороги.

Согласно приказу министерства энергетики, жилищно-коммунального хозяйства и государственного регулирования тарифов республики от 20 декабря 2016 года «О тарифах на перевозку пассажиров железнодорожным транспортом в пригородном сообщении, осуществляемую ОАО «Волго-Вятская пригородная пассажирская компания» на территории Удмуртской Республики» с 1 января 2017 года устанавливается новая стоимость проезда на пригородном железнодорожном транспорте.Теперь его стоимость составит 26 рублей за одну 10-километровую зону.