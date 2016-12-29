8 миллионов рублей только на губы потратила звезда Дома-2 из Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:02





26-летняя ижевчанка Маргарита Керн, известная благодаря своему участию в телепроекте «Дом-2» на ТНТ, приняла участие в передаче «Говорим и показываем» на НТВ, сообщает Izhlife.

В программе на тему «В миллионах по горло», Рита рассказала, во сколько обошлась искусственная красота: «- Мне сделали неудачную пластику губ, и я миллион потратила, чтобы это исправить - мне ввели не тот препарат, пришлось убирать. - Всего на пластику губ я потратила 8 миллионов рублей. Конечно, сейчас в моде натуральная красота, и мужчинам не нравится, когда в девушке есть силикон. Но меня любят не за внешность, а скорее всего за внутренний мир.»

В телепроекте «Дом-2» на ТНТ Маргарита сразу сразила всех не только восьмым размером груди и пышными губами, но и своей яркой внешностью: девушка сделала 5 пластических операций. Никто не мог предположить, что девушка, которая выглядит весьма эффектно – дочь священнослужителя, и была замешана в скандальных историях, связанных с обманом мужчин.

«Отец Маргариты священник, - рассказывает друг девушки Алекс Лесли в интервью корреспонденту «СтарХит». – С самого детства он воспитывал Керн строго, держал в ежовых рукавицах. Особенно контролировал отношения с парнями, запрещал общаться с ними. Поэтому к 18 годам она выросла целомудренной и сексуально закрытой. После совершеннолетия она сбежала из родительского дома, и сразу же начала купаться в мужском внимании». По его словам, девушка даже прошла на курсы по обольщению мужчин.

