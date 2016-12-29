8 миллионов рублей только на губы потратила звезда Дома-2 из Ижевска

Опубликована: Сегодня 12:02

26-летняя ижевчанка Маргарита Керн, известная благодаря своему участию в телепроекте «Дом-2» на ТНТ, приняла участие в передаче «Говорим и показываем» на НТВ, сообщает Izhlife. 

В программе на тему «В миллионах по горло», Рита рассказала, во сколько обошлась искусственная красота: «- Мне сделали неудачную пластику губ, и я миллион потратила, чтобы это исправить - мне ввели не тот препарат, пришлось убирать. - Всего на пластику губ я потратила 8 миллионов рублей. Конечно, сейчас в моде натуральная красота, и мужчинам не нравится, когда в девушке есть силикон. Но меня любят не за внешность, а скорее всего за внутренний мир.»

В телепроекте «Дом-2» на ТНТ Маргарита сразу сразила всех не только восьмым размером груди и пышными губами, но и своей яркой внешностью: девушка сделала 5 пластических операций. Никто не мог предположить, что девушка, которая выглядит весьма эффектно – дочь священнослужителя, и была замешана в скандальных историях, связанных с обманом мужчин.

«Отец Маргариты священник, - рассказывает друг девушки Алекс Лесли в интервью корреспонденту «СтарХит». – С самого детства он воспитывал Керн строго, держал в ежовых рукавицах. Особенно контролировал отношения с парнями, запрещал общаться с ними. Поэтому к 18 годам она выросла целомудренной и сексуально закрытой. После совершеннолетия она сбежала из родительского дома, и сразу же начала купаться в мужском внимании». По его словам, девушка даже прошла на курсы по обольщению мужчин.
Загрузка...
Теги
Интернет животные зоопарк молодежь звезда финансы прокуратура Украина мода армия Москва Удмуртия ГИБДД Воткинск самолет праздник торговля наркотики дороги школа видео хоккей конкурс преступление здоровье Завьялово оружие бизнес Глазов пенсия банк образование США пожар кино алкоголь Дмитрий Медведев творчество погода штраф ремонт семья строительство технологии природа Игра депутат полиция Россия вода биатлон занятость Малая Пурга футбол бюджет безопасность Ува СМИ медицина выставка Ижавто фестиваль ДТП Владимир Путин свадьба выборы рейтинг туризм МЧС телевидение суд лес недвижимость Сарапул дети религия ИжГТУ Балезино сельское хозяйство МВД траур ГЖД ЖКХ СКП убийство долг терроризм физкультура Ижевск правительство Госсовет УР промышленность инвалид Александр Волков транспорт Можга Новый год/Рождество ветеран Голливуд музыка
Все теги
Яндекс.Погода