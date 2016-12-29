На 960 тысяч рублей оштрафованы подрядчики, не справляющиеся с уборкой снега

Опубликована: Сегодня 13:12

В Ижевске с ноября 2016 года составлено 107 административных протоколов за ненадлежащее содержание подъездов ко дворам и придомовых территорий, сообщает пресс-служба муниципалитета,

Недобросовестные подрядчики оштрафованы на 960 тыс. рублей. Только за последнюю неделю сильных снегопадов составлено еще 19 протоколов.

По словам замглавы администрации по градостроительству, благоустройству и транспорту Владимира Нестеренко, подрядные организации не всегда успевают вовремя убирать снег с улиц столицы Удмуртии из-за несвоевременной оплаты их работы и постоянных сильных снегопадов. « Сегодня высота снежного покрова составляет более 50 см, это почти годовая норма осадков», - сказал Нестеренко.
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