Для достройки ЖК "Родниковый край" власти Удмуртии нашли нового инвестора

Опубликована: Сегодня 12:25

ЖК «Родниковый край» в поселке Хохряки достроит новый инвестор, которым стал депутат Госсовета, генеральный директор ЗАО ПФК «Зардон-Групп» Дмитрий Лукин.

Обманутые дольщики написали в своей группе «ВКонтакте»: «-Состоялось наше собрание! Дмитрий Анатольевич Лукин сказал своё официальное «Да»! Наши дома достроят! Спать спокойно, наверное, пока все же не получится, вера дается уже с трудом. Это Новогоднее чудо!»

Сейчас инвестор решает вопросы с документацией и ждет заключения экспертов. Застройщик строил дома с большими нарушениями, которые надо переделывать.

Напомним, что около 40 обманутых дольщиков вселились в свои недостроенные квартиры в жилом комплексе «Родниковый край» в селе Хохряки Завьяловского района в сентябре. Тогда они потребовали от властей и правоохранительных органов разобраться в ситуации и помочь в введении в строй четырех трехэтажных домов, по 48 квартир в каждом.  

Это случилось после того, как в офисе компании-застройщика ООО «Стройком» перестали отвечать на телефонные звонки. Охраной недостроенных домов вынуждены были заняться сами дольщики – сторожа отказывались работать в долг.

Один из дольщиков умер, не дождавшись решения вопроса с его квартирой. 62-летний мужчина оказался в реанимации с инсультом.



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