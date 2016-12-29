Для достройки ЖК "Родниковый край" власти Удмуртии нашли нового инвестора

Опубликована: Сегодня 12:25





Обманутые дольщики написали в своей группе «ВКонтакте»: «-Состоялось наше собрание! Дмитрий Анатольевич Лукин сказал своё официальное «Да»! Наши дома достроят! Спать спокойно, наверное, пока все же не получится, вера дается уже с трудом. Это Новогоднее чудо!»Сейчас инвестор решает вопросы с документацией и ждет заключения экспертов. Застройщик строил дома с большими нарушениями, которые надо переделывать. Напомним , что около 40 обманутых дольщиков вселились в свои недостроенные квартиры в жилом комплексе «Родниковый край» в селе Хохряки Завьяловского района в сентябре. Тогда они потребовали от властей и правоохранительных органов разобраться в ситуации и помочь в введении в строй четырех трехэтажных домов, по 48 квартир в каждом.

Это случилось после того, как в офисе компании-застройщика ООО «Стройком» перестали отвечать на телефонные звонки. Охраной недостроенных домов вынуждены были заняться сами дольщики – сторожа отказывались работать в долг.

Один из дольщиков умер, не дождавшись решения вопроса с его квартирой. 62-летний мужчина оказался в реанимации с инсультом.