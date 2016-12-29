Лыжник из Удмуртии Максим Вылегжанин уверен в несправедливости ВАДА

Опубликована: Сегодня 14:27





«Сказать, что это обидно, ничего не сказать. В письме говорится о том, что на одной пробирке моей допинг-пробы обнаружены царапины и отметины, и только поэтому я временно отстранён. Но я, сдав анализы в присутствии офицера ВАДА, соблюдая все антидопинговые правила, передал эти пробирки офицеру ВАДА, после чего, вся ответственность за их целостность и сохранность лежит на нем. Я этих пробирок больше не видел.»Лыжник пишет в своем посте в Инстаграм, что его оправдают и вернут ему возможность выступать: