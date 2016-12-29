Полиция Ямала ищет без вести пропавшего жителя Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:03





Полиция разыскивает пропавшего без вести 42-летнего ижевчанина Модина Игоря Васильевича, сообщает пресс-служба УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Он работал в поселке Тазоский и 26 ноября 2017 года должен был поехать в Ижевск. Однако о нем до сих пор нет никаких известий, с родственниками на связь он не выходил.

В последний раз его видели в зимнем камуфлированном костюме белого цвета с серо-черными пятнами, зимние бахилы черного цвета и черная вязаная шапка. Глаза у пропавшего карие, волосы короткие темно-русые. На левом запястье есть татуировка в виде двух глаз животного.

Полиция просит сообщить любую информацию о местонахождении Игоря Модина по телефону 02.