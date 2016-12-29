Полиция Ямала ищет без вести пропавшего жителя Ижевска

Опубликована: Сегодня 15:03

Полиция разыскивает пропавшего без вести 42-летнего ижевчанина Модина Игоря Васильевича, сообщает пресс-служба УМВД по Ямало-Ненецкому автономному округу. 

Он работал в поселке Тазоский и 26 ноября 2017 года должен был поехать в Ижевск. Однако о нем до сих пор нет никаких известий, с родственниками на связь он не выходил.

В последний раз его видели в зимнем камуфлированном костюме белого цвета с серо-черными пятнами, зимние бахилы черного цвета и черная вязаная шапка. Глаза у пропавшего карие, волосы короткие темно-русые. На левом запястье есть татуировка в виде двух глаз животного.

Полиция просит сообщить любую информацию о местонахождении Игоря Модина по телефону 02.



Загрузка...
Теги
семья ветеран бюджет Владимир Путин оружие МЧС Балезино ЖКХ религия кино животные полиция Ижевск суд музыка Ижавто траур свадьба фестиваль прокуратура торговля армия зоопарк Госсовет УР Интернет видео пожар здоровье творчество занятость преступление Голливуд транспорт Дмитрий Медведев Украина штраф Можга финансы Игра туризм США СМИ промышленность молодежь МВД инвалид безопасность алкоголь сельское хозяйство ИжГТУ пенсия выборы Глазов Новый год/Рождество Малая Пурга погода Сарапул медицина дети выставка бизнес СКП рейтинг долг Удмуртия биатлон самолет школа хоккей природа Россия Ува футбол технологии недвижимость вода мода ГИБДД строительство ГЖД Воткинск дороги правительство депутат конкурс Александр Волков телевидение банк лес терроризм ДТП наркотики физкультура образование звезда Завьялово праздник Москва убийство ремонт
Все теги
Яндекс.Погода