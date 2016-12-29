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Депутат Госдумы России Андрей Исаев пообещал увеличение дотаций селу Удмуртии
Опубликована: Сегодня 15:47 Дотации на поддержку сельского хозяйства Удмуртии в 2017 году увеличатся вдвое по сравнению с уходящим годом, сообщает информационное агентство«Сусанин».
На своей пресс-конференции в Ижевске депутат Госдумы России от республики депутат Андрей Исаев сообщил, что в этом году федеральный бюджет перечислил региону на поддержку села 194 млн рублей, а в 2017-м эта сумма вырастет до 405 млн рублей. Он так же сказал: «Раньше регионы получали 8 видов субсидий <…> все эти затраты расписывались на федеральном уровне министерством сельского хозяйства. Теперь мы настояли на том, что регион будет получать дотации общей суммой и распределять уже в зависимости от необходимости.»
По словам демутата, с 1 января 2017 года селяне Удмуртии получат доступ к льготным кредитам под 5% годовых. Речь идет как о краткосрочных займах на сезонные работы, так и о долгосрочных инвестиционных проектах.
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