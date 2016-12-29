Возвращавшийся с корпоратива в Ижевске получил ножевое ранение в живот

Опубликована: Сегодня 17:01





В подъезде одного из домов по улице Удмуртской в Ижевске нашли мужчину с ножевым ранением, сообщила пресс-служба МВД по Удмуртской Республике.23-летний молодой человек, возвращавшийся с корпоратива, сделал соседям замечание о том, что у них громко играла музыка и попросил сделать звук потише. В ходе ссоры 59-летний сосед ударил ножом молодого человека в живот и закрыл дверь.Злоумышленника задержали по факту происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК России («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью»).