Жители Удмуртии стали почти на 10 % беднее

Опубликована: Сегодня 09:59

Доходы населения Удмуртии снизились на 9,5%, сообщает пресс-служба Удмуртстата. 

Средний доход на одного человека составил 23 тысячи рублей, тогда как в ноябре прошлого года эта цифра была больше почти на 10%.

Более того, доходы населения превысили расходы на 3,1 млрд рублей. Как ни странно, но это на 33% меньше, чем в ноябре 2015 года. 

Кроме того, на бедность в Удмуртии повлиял и рост обязательных платежей. По сравнению с 2015 годом на человека в среднем необходимо 3,3 тысячи рублей в месяц, тогда как в предыдущем году эта цифра была на 14% меньше.
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