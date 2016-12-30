Жители Удмуртии стали почти на 10 % беднее

Опубликована: Сегодня 09:59





Доходы населения Удмуртии снизились на 9,5%, сообщает пресс-служба Удмуртстата.

Средний доход на одного человека составил 23 тысячи рублей, тогда как в ноябре прошлого года эта цифра была больше почти на 10%.



Более того, доходы населения превысили расходы на 3,1 млрд рублей. Как ни странно, но это на 33% меньше, чем в ноябре 2015 года.

Кроме того, на бедность в Удмуртии повлиял и рост обязательных платежей. По сравнению с 2015 годом на человека в среднем необходимо 3,3 тысячи рублей в месяц, тогда как в предыдущем году эта цифра была на 14% меньше.

