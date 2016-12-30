Упав с высоты, в Кирове погибла девушка из Глазова

Опубликована: Сегодня 10:29



Фото: "Удмуртская правда" Фото: "Удмуртская правда"

В Кирове в понедельник, 26 декабря 2016 года, около 6 часов утра местного времени, упав с высоты погибла 24-летняя глазовчанка. Возле одного из многоэтажных домов по улице Ленина прохожие обнаружили тело девушки, сообщает Рrogorod43.ru .

По факту происшествия проводится доследственная проверка. Близкие не верят, что Евгения могла решиться на самоубийство. По их мнению, у нее не было никаких поводов совершить суицид.

Женя родом из Глазова, где живет ее мама. Евгения некоторое время жила в Санкт-Петербурге, потом приехала в Киров, купила квартиру в новостройке на улице Ленина в Кирове.