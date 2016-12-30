Умерла Бритни Спирс - сообщил известный музыкальный лэйбл

Опубликована: Сегодня 11:08

Вчера на официальном аккаунте в Twitter звукозаписывающей компании Sony Music Global появилась появилось ужаснувшее всех сообщение: «Бритни Спирс умерла в результате несчастного случая. Подробности будут объявлены позднее». 

Представители компании Sony Music принесли извинения американской певице Бритни Спирс и ее поклонникам за сообщение о ее смерти. Об этом во вторник, 27 декабря, сообщает BBC News.

Менеджер артистки Адам Лебер был вынужден сделать заявление, что со Спирс все в порядке: «Бритни жива и в полном порядке. По всей видимости, кто-то взломал сайт компании и разместил ложное сообщение. Информация о ее «смерти» появлялись в Сети уже не раз, но никогда еще такие «новости» не сообщались якобы официально и от лица «Sony»!» 

На самом деле, 35-летняя певица с успехом продолжает свои выступления в Лас-Вегасе, ее сыновья 11-летний Шон Престон и 10-летний Джейден Джеймс благополучно подрастают и прекрасно учатся в школе. А сама она недавно обрела нового бойфренда иранского бодибилдера Сэма Асгари. С ним Спирс познакомилась, когда работала над своим новым музыкальным видео Slumber Party.



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