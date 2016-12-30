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Россию невозможно отключить от интернета
Опубликована: Сегодня 12:03 Представители корпорации по управлению доменными именами и IP-адресами (ICANN) заявили о том, что России технологически невозможно отключить от интернета. Об этом, со ссылкой на вице-президента корпорации Михаила Якушева, сообщает «Сусанин» со ссылкой на «Газету.ru».
Якушев сравнил этот процесс с «уничтожением всех без исключения российских электростанций и уголовным преследованием всех, кто захочет все-таки пользоваться электричеством». Дословно он сказал: «Использование и развитие интернет-технологий в стране продолжится вне зависимости от каких-либо попыток «дестабилизации» этого использования, причем и «снаружи», и «изнутри», потому что сами эти технологии предусматривают возможность максимально стабильной работы независимо от посторонних факторов», - цитирует «Газета» представителя ICANN.
Ранее советник Президента России по интернету Герман Клименко сказал в интервью телеканалу Russia Today, что «страна должна быть готова к тому, что ее отключат от мирового интернета».
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