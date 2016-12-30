2016 год будет на секунду длинее

Опубликована: Сегодня 12:54

Уходящий 2016 год продлится на секунду дольше, потому, что 31 декабря необходимо ее добавить, чтобы компенсировать неравномерное вращение нашей планеты вокруг Солнца, сообщает news.rambler.ru

По Гринвичу 31 декабря 2016 года после 23:59:59 наступит не 1 января 2017 года (со временем 00:00:00), а 23:59:60, решила Международная служба вращения Земли, расположенная в Париже.

Начиная с 1972 года было произведено 26 таких добавлений и в последний раз координационная секунда была добавлена 30 июня 2015 года.

Ученые считают, что в будущем дополнительные секунды будут вводиться чаще, так как вращение Земли постепенно замедляется.