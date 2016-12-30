Водитель ВАЗа догнал "Мерседес" в Можгинском районе Удмуртии

Опубликована: Сегодня 13:40

Накануне, 29 декабря, около 22:30 на 72 км автодороги Елабуга – Пермь (Можгинский район) 19-летний водитель автомобиля ВАЗ (стаж –1 год) врезался во впереди идущий автомобиль Mercedes, за рулем которого находился мужчина 1974 г.р.

Травмы получили два пассажира ВАЗа – молодые люди 1997 г.р. Полиция подозревает, что причиной аварии стало то, что водитель ВАЗа на соблюдал дистанцию.

ГИБДД по УР напоминает, что водитель должен вести автомобиль со скоростью, не превышающей установленного ограничения, учитывая при этом интенсивность движения, особенности и состояние транспортного средства и груза, дорожные и метеорологические условия, а также соблюдая безопасную дистанцию



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