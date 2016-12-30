Хоккеисты с мячом из Воткинска проиграли обе выездных игры

Опубликована: Сегодня 14:20

Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» проиграли в двух в гостях у «Маяка» из Свердловской области, сообщает информагентство "Сусанин" со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом России.

Первая игра закончилась со счетом 11:8 в пользу хозяев льда. 

Во второй игре «Знамя» уступило с разрывом в четыре мяча – 3:7. После первого тайма хозяева вели со счетом 3:1.

После 12 туров в Высшей лиге «Знамя» находится на втором месте во второй группе Высшей лиги с 23 очками, отставая от лидера «Маяка» на 7 зачетных баллов. Третьим идет «Локомотив» из Оренбурга.
Загрузка...
Теги
Воткинск технологии Госсовет УР музыка конкурс Ижавто занятость сельское хозяйство траур видео выборы Малая Пурга Россия строительство Ува Владимир Путин ремонт убийство полиция религия суд Новый год/Рождество Дмитрий Медведев бюджет бизнес депутат финансы семья Удмуртия ГЖД пожар физкультура Глазов мода терроризм хоккей инвалид Голливуд образование самолет звезда рейтинг Игра оружие Александр Волков природа торговля СКП недвижимость армия футбол пенсия медицина фестиваль телевидение промышленность банк ГИБДД ЖКХ дороги праздник зоопарк США лес дети животные наркотики Интернет долг туризм СМИ Москва творчество молодежь Украина погода ДТП МЧС ИжГТУ Ижевск преступление кино Сарапул здоровье алкоголь Завьялово вода безопасность МВД ветеран Можга прокуратура биатлон транспорт школа правительство свадьба выставка Балезино штраф
Все теги
Яндекс.Погода