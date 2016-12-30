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Хоккеисты с мячом из Воткинска проиграли обе выездных игры
Опубликована: Сегодня 14:20 Хоккеисты «Знамя-Удмуртии» проиграли в двух в гостях у «Маяка» из Свердловской области, сообщает информагентство "Сусанин" со ссылкой на пресс-службу Федерации хоккея с мячом России.
Первая игра закончилась со счетом 11:8 в пользу хозяев льда.
Во второй игре «Знамя» уступило с разрывом в четыре мяча – 3:7. После первого тайма хозяева вели со счетом 3:1.
После 12 туров в Высшей лиге «Знамя» находится на втором месте во второй группе Высшей лиги с 23 очками, отставая от лидера «Маяка» на 7 зачетных баллов. Третьим идет «Локомотив» из Оренбурга.
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